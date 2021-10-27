Автоледи из Нижневартовска не захотела пропускать «Форд» и спровоцировала ДТП

Вартовчанка на внедорожнике не пропустила «Форд» и, как результат, врезалась в легковушку. Инцидент произошел в районе 214 километра автодороги «Сургут – Нижневартовск». Оба автолюбителя пострадали.

«Всего за 26 октября на территории округа зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых, один человек погиб, восемь получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к ответственности 30 водителей за выезд на полосу встречного движения, 14 – за нарушение требований к перевозке детей», – комментируют в ГАИ Югры.