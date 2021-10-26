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​Непогода внесла коррективы в работу аэропорта Нижневартовска

Вылет рейса из Нижневартовска в Тюмень задерживается на пять часов

​Непогода внесла коррективы в работу аэропорта Нижневартовска
Фото: pixabay.com

Вылет рейса авиакомпании Utairиз Нижневартовска в Тюмень задерживается на пять часов из-за непогоды.

По данным онлайн табло авиагавани, вылет рейса был перенесён с 18.00 26 октября на 00.00 27 октября. Однако на данный момент регистрация пассажиров не началась, вероятнее всего вылет рейса вновь перенесут. В городе сейчас шквалистый ветер и обильный снегопад.

Напомним, что в Югре уже несколько дней действует предупреждение о неблагоприятной погоде. Сильный порывистый ветер ожидается и этой ночью в восточной половине региона.


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26 октября в 23:47, просмотров: 178, комментариев: 0
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