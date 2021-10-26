Инна Святченко уходит с поста директора департамента образования Нижневартовска

Директор департамента образования Нижневартовска Инна Святченко покидает пост и переходит на работу в правительство региона. Об этом она сообщила на личной странице в инстаграме.

«Дорогие коллеги! Уважаемые родители! Любимые ученики! Я искренне благодарю вас за годы совместной работы, за дружбу и приятное общение, за понимание и поддержку, за яркие моменты и гениальные идеи, за единодушие и коллективную силу. <…> Я хочу пожелать всем всего самого доброго и хорошего, но, главное — здоровья, уверенности, больших возможностей, удачи и достатка. P.S. До новых волнующих встреч. Я всегда буду на связи для каждого жителя города!», - написала Инна Святченко.

Инна Святченко возглавила департамент образования в декабре 2020 года после скандального увольнения Эдмонда Игошина. Его уволили за отпуск в Таиланде во время пандемии.