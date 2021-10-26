Синоптики предупредили югорчан о неблагоприятной погоде 27 октября

В среду, 27 октября, в Югре снова ожидается неблагоприятная погода: по восточной половине округа ночью ожидается усиление ветра до 15-19 метров в секунду и гололедные явления.

Снег в большинстве районов будет идти до конца недели. Температура ночью -3,-8 °С, при прояснениях -10,-15 °С, днем +1,-4 °С, по северной половине до -9 °С.

Ранее госавтоинспектора попросили югорчан быть аккуратнее на дорогах.

В Сургуте к снегопадам готовы 139 единиц техники. В Нижневартовске сегодня, 26 октября, на дороги вышли около 60 единиц техники. За прошедшие сутки израсходовано 200 кубометров реагентов для ликвидации гололеда на проезжей части автомобильных дорог, рассказали в пресс-службе мэрии.