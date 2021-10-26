Вартовчанин спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

В Нижневартовске накануне, 25 октября, столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель «Ниссана» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ауди». Владелица последнего авто и ее пожилая пассажирка пострадали.

«Всего за 25 октября на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых, 6 человек получили травмы. 40 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 29 – за нарушение требований к перевозке детей», – комментируют в ГАИ Югры.