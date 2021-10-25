В Нижневартовске перенесли введение системы QR-кодов на 8 ноября

Система QR-кодов заработает в Нижневартовске с 8 ноября, а не с 25 октября, как планировалось ранее. Решение приняла губернатор Югры Наталья Комарова по многочисленным просьбам горожан.

«Подготовлен документ, в котором Нижневартовск, по многочисленным просьбам и в связи с оценками состояния дел и возможностей, переходит к требованиям с 8 ноября, а не с 25 октября. Если есть возможность, то можно уже сейчас переходить на эту систему, чтобы уже наработать опыт», – сказала глава региона во время прямого эфира, посвященного ковид-ситуации в округе.

Напомним, с 25 октября в Югре вводится система, при которой посещать ряд общественных мест можно только после подтверждения собственной ковид-безопасности. Подробнее о том, как она будет работать, читайте здесь.