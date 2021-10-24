Вартовчанка помогла пенсионерке не попасться на уловки мошенников

Бдительная вартовчанка спасла пенсионерку от телефонных мошенников. Как рассказали в пресс-службе УМВД Нижневартовска, 66-летней женщине поступил звонок от злоумышленников, которые, представившись сотрудниками банка, попросили перевести деньги с карты на «безопасный счет», чтобы сберечь их от списания.

Горожанка пошла к ближайшему банкомату, чтобы обналичить свои сбережения. Там-то она и встретила свою спасительницу, которую смутил встревоженный вид пенсионерки. Вартовчанка убедила не переводить наличные незнакомцам, а после обратилась в полицию.

«УМВД России по Нижневартовску напоминает жителям и гостям города о том, что мошенники могут подделать любой телефонный номер, представиться силовиками, сотрудниками банка или спецслужб. Доверять таким звонкам не следует. Всю информацию нужно перепроверять. Все финансовые вопросы решать, лично обратившись в банк. Если вы всё же стали жертвой злоумышленников, необходимо сразу обратиться в полицию», – комментируют представители структуры.