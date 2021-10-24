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Пожилая вартовчанка едва не стала жертвой аферистов, но ее спасла прохожая

Вартовчанка помогла пенсионерке не попасться на уловки мошенников

Пожилая вартовчанка едва не стала жертвой аферистов, но ее спасла прохожая
Фото: pixabay.com

Бдительная вартовчанка спасла пенсионерку от телефонных мошенников. Как рассказали в пресс-службе УМВД Нижневартовска, 66-летней женщине поступил звонок от злоумышленников, которые, представившись сотрудниками банка, попросили перевести деньги с карты на «безопасный счет», чтобы сберечь их от списания.

Горожанка пошла к ближайшему банкомату, чтобы обналичить свои сбережения. Там-то она и встретила свою спасительницу, которую смутил встревоженный вид пенсионерки. Вартовчанка убедила не переводить наличные незнакомцам, а после обратилась в полицию.

«УМВД России по Нижневартовску напоминает жителям и гостям города о том, что мошенники могут подделать любой телефонный номер, представиться силовиками, сотрудниками банка или спецслужб. Доверять таким звонкам не следует. Всю информацию нужно перепроверять. Все финансовые вопросы решать, лично обратившись в банк. Если вы всё же стали жертвой злоумышленников, необходимо сразу обратиться в полицию», – комментируют представители структуры.


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24 октября в 13:09, просмотров: 2165, комментариев: 0
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