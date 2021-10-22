Ребенок выстрелил в себя в онкологическом отделении больницы Нижневартовска

Днем в пятницу, 22 октября, в онкологическом отделении Нижневартовской детской клинической окружной больницы ребенок выстрелил в себя из травматического пистолета. О происшествии сообщает телеканал N1.

За жизнь пострадавшего борются врачи.

«Депздравом Югры проводится служебная проверка по факту несчастного случая, произошедшего сегодня с несовершеннолетним пациентом окружной клинической детской больницы Нижневартовска. По предварительным данным, в ходе происшествия пострадал ребенок, получивший огнестрельное ранение. Пострадавшему ребенку проводится оперативное лечение, состояние пациента врачи оценивают, как тяжелое. Больница оказывает необходимое содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий», - сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственного комитета. Получить официальных комментариев в ведомствах на момент публикации новости не удалось.

Известно, что пострадавшему 10 лет, он приехал на лечение из Сургутского района. Ребенок ранил себя из оружия деда, который сопровождал его во время госпитализации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.