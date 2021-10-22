Уголовника из Нижневартовска вновь будут судить, но уже за драку с полицейскими

Уголовник из Нижневартовска вновь может отправиться в тюрьму – на этот раз за драку с полицейским. Инцидент произошел 18 октября этого года, пьяного дебошира доставили в участок для разбирательства в качестве свидетеля: водитель машины, в которой злоумышленник был пассажиром, нарушил ПДД. Несмотря на то, что горожанина никто не обвинял, он все равно ударил силовика ногой и головой.

«Несмотря на отсутствие в действиях злоумышленника нарушений правил дорожного движения, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – сообщает СК Югры.