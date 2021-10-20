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Навели «Мосты»: в столице Самотлора финишировал арт-фестиваль

​В Нижневартовске завершился фестиваль уличного искусства «Мосты»

Навели «Мосты»: в столице Самотлора финишировал арт-фестиваль
Фото: n-vartovsk.ru

В Нижневартовске завершился арт-фестиваль «Мосты» – уличные художники с июня по сентябрь реализовывали свои красочные проекты. Участие приняли не только жители Югры, но и авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Подольска, Магнитогорска и Оренбурга. Художники создали 19 изображений, а также оформили пять фасадов зданий.

«Цель уличного арт-фестиваля – дать возможность художникам легально выразить себя и украсить город. По словам руководителя проекта Андрея Ольховского, общая задача всех участников – создать «мост» между творческой молодежью, владельцами объектов архитектуры и администрацией города», – отмечается городская администрация.


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20 октября в 10:09, просмотров: 1561, комментариев: 0

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