Набережную Нижневартовска открыли после летнего ремонта

Обновленный участок набережной от гостиницы «Жемчужина Сибири» до улицы Мусы Джалиля в Нижневартовске прошел общественную приемку. Реконструкция проходила летом, и поэтому специалисты ООО «Вавилон» старались надолго не перекрывать прогулочные зоны, выполняя ремонт поэтапно. Ход ремонта контролировали общественники.

«Каждый раз, когда бывал на объекте, обращал внимание строителей на недостатки, потом убеждался – всё исправляли. Важно, чтобы пространства, которые активно посещают жители, были красивыми, уютными и качественно отремонтированными. Набережная – это визитная карточка нашего города», – отметил член Общественной палаты Нижневартовска Арзу Исмаилов.

На объекты набережной, ремонт которых осуществлялся в рамках нацпроекта, предоставляется гарантия. Если возникнет необходимость провести дополнительный ремонт, подрядчик будет обязан его выполнить за счет своих средств.