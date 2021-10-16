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​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы

В Нижневартовске продлили время работы кабинетов вакцинации против ковида

​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске кабинеты вакцинации перешли на усиленный режим работы. Для того, чтобы больше желающих поставили прививку от ковида, время их работы в выходные продлили, сообщается в паблике «Официальный Нижневартовск» во «ВКонтакте».

Стационарные прививочные кабинеты работают все выходные в поликлиниках.

Поликлиника №1: 08.00 - 22.00

Поликлиника №2: 08.00 - 14.00

Поликлиника №3: 08.00 - 14.00

Мобильные прививочные пункты увеличили часы работы на 16 и 17 октября.

МФК "Европа-Сити" 12.00 - 17.00

ТРЦ "ЮграМолл" 12.00 - 17.00

Чтобы получить прививку при себе необходимо иметь: паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, в Югре введена обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий граждан. Заболеваемость ковидом в регионе растет, выросло также число летальных случаев. Ранее главный врач округа Алексей Добровольский объяснил причину очередей в поликлиниках, а также призывал югорчан поставить прививки.


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Сегодня в 13:39, просмотров: 245, комментариев: 0

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