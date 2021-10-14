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В нижевартовской детской больнице назначили нового главврача

Денис Третьяков стал главврачом «Нижневартовской окружной клинической детской больницы»

В нижевартовской детской больнице назначили нового главврача
Фото: Депздрав

«Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу» возглавил Денис Третьяков – он исполнял обязанности главного врача с конца апреля 2021 года.

В 2003 Денис Сергеевич году окончил Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия». Имеет высшую квалификационную категорию, стаж работы в медицинских учреждениях 17 лет, в том числе 6 лет в должности заведующего отделением. С 2013 года по 2021 год главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Тюменской области.

«Впереди много планов, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи, расширение предоставления медицинских услуг, развитие высокотехнологичных методов лечения, повышения профессионального роста сотрудников, укрепления материально-технической базы детской больницы. Работая в сплоченной команде, будем вместе решать поставленные задачи для обеспечения главной цели – охраны здоровья детей!», – отметил Третьяков.


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Сегодня в 17:30, просмотров: 208, комментариев: 0

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