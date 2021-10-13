Вартовчанка пожаловалась в соцсетях на неадекватного врача городского перинатального центра

Вартовчанка пожаловалась на грубое отношение врача и медперсонала в перинатальном центре – по словам женщины, доктор сделала ей замечание из-за «несимпатичных носков» и «бабского» имени для сына, а акушерка якобы «прыгала» у нее на животе. Кроме того, горожанка рассказала, что ей сделали швы, которые не рассосались, а вросли в тело. Пост со своей проблемой женщина опубликовала в соцсетях.

Позже под сообщением появился официальный комментарий представителей роддома:

«С заявительницей состоялся телефонный разговор заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи, в ходе которого достигнуто полное взаимопонимание, решены все вопросы по существу обращения. Роженица приглашена на прием с целью консультации к заместителю главного врача по акушерско-гинекологической помощи», – указано в ответе.

Официальный комментарий департамента здравоохранения Югры на момент публикации материала получить не удалось.