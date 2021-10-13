Депутат гордумы Роман Одокиенко покидает пост генерального директора ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»

Генеральный директор одного из крупнейших застройщиков Нижневартовска ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Роман Одокиенко увольняется из-за разногласий с акционерами. Об этом он сообщил на личной странице в инстаграме.

«Я покидаю пост генерального директора ЗАО “Нижневартовскстройдеталь”. Это связано с тем, что мое видение дальнейшего пути компании не совпадает со взглядами акционеров. Современные стратегии развития, соответствующие запросам жителей, более прогрессивный подход к строительной отрасли, который я предлагаю, не сочетается с действующей консервативной тактикой. Это послужило достаточным поводом к тому, чтобы прекратить сотрудничество», - написал он.

Роман Одоенко вошел в городскую думу нового созыва. По его словам, он намерен сконцентрироваться на депутатской деятельности: «Сейчас моя главная задача, сконцентрироваться на работе с жителями моего избирательного округа. В приоритете - наказы избирателей и моя деятельность, как депутата. Буду держать вас в курсе новостей о моей трудовой деятельности. В любом случае, могу сказать, что моя работа всегда была и будет связана со строительством. Мой большой, и, не побоюсь сказать, уникальный опыт работы, обязательно еще принесет пользу городу и его жителям».

В компании отставку гендиректора пока не прокомментировали.

Напомним, Нижневартовск стал одним из лидеров регионе по вводу жилья – к 1 сентября построено 61 тысяча жилых «квадратов». Компания «Нижневартовскстройдеталь» ведет в городе масштабные проекты, в частности, застраивается бывший поселок МЖК.