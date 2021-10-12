Вартовчанин взыскал деньги с городских властей за ущерб от безнадзорных животных

Житель Нижневартовска подал в суд на городской департамент ЖКХ. Причиной послужила стая бродячих собак, которая нанесла ущерб его автомобилю.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска от имени муниципального образования город Нижневартовск заключил муниципальный контракт с ООО «Универсалремонт» на оказание услуг по отлову и транспортировки животных. Судом было установлено, что автомобиль потерпевшего действительно был поврежден стаей бродячих собак и постановил выплатить в его пользу 58 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.