В многоэтажке Нижневартовска произошел пожар из-за зарядного устройства

В доме на Интернациональный, 19 в Нижневартовске произошел пожар в квартире из-за включенного в сеть зарядного устройства от телефона.

Происшествие случилось в полдень 10 октября в квартире на первом этаже многоэтажки. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов подъезда. Огонь потушили за восемь минут. В результате пожара уничтожена мебель, а квартира закопчена, сообщили в 5 ОФПС.

По предварительным данным, причиной пожара стало зарядное устройство в сети, которое не было подключено к телефону. Специалисты подчеркивают, что необходимо обесточивать электроприборы по окончанию работ и стараться не оставлять работающие электроприборы без присмотра.