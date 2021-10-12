СМИ: Валерий Фомагин ушел из администрации Сургута ради должности главы Нижневартовска

Валерий Фомагин, об отставке которого с поста заместителя главы Сургута стало известно накануне, может принять участие в выборах мэра Нижневартовска. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Ura.ru.

По официальным данным, Валерий Фомагин принял решение сложить служебные полномочия по семейным обстоятельствам. В администрации Сургута он работал с марта 2021 года и курировал департамент архитектуры и градостроительства, а также комитет по земельным отношениям.

Известно, что Фомагин родом из Нижневартовска. Ранее он работал исполнительным директором в Союзе строителей Югры, директором окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также руководителем государственной компании «Северавтодор».

Дума Нижневартовска примет решение о тому, кто займет пост главы города, в течение трех месяцев.

Прежний глава Нижневартовска Василий Тихонов уволился в мае этого года. Временно исполняюет обязанности главы города Дмитрий Кощенко.