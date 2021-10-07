В ночь на среду, 6 октября, в ДТП в Нижневартовске пострадали пять человек. Авария произошла по вине 65-летнего мужчины.

«65-летний мужчина, управляя транспортным средством «Рено», по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра при выезде с прилегающей территории и совершил столкновение с автомобилем «Киа», под управлением 36-летней женщины», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Оба водителя и три пассажирки «Киа», девушки 23-х и 20 лет, получили травмы.

Всего за вчерашний день в округе зарегистрировали семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 12 человек.