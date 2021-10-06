Вартовчанин обвиняется в изнасиловании двух подростков

42-летний житель Нижневартовска, обвиняемый в изнасиловании подростка, стал фигурантом второго уголовного дела. По версии следствия, 9 сентября вечером мужчина заманил обманом 13-летнего мальчика в сауну и надругался над ним. Преступление выявили во время расследования уголовного дела о насилии над 14-летним подростком. Следователи полагают, что есть и другие жертвы.

«Уважаемые жители города, если Вам известны факты или иные сведения о противоправных действиях обвиняемого, просьба сообщить об этом в следственный отдел по городу Нижневартовск (тел 8(3466) 41-56-65, г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 26-а) или в ближайший отдел полиции», - обратились к горожанам специалисты ведомства.

Напомним, о том, что в Нижневартовске, возможно, действует педофил стало известно после того, как мама 14-летнего подростка забила тревогу. Женщина заподозрила неладное, когда увидела, что у ее сына появились крупные суммы денег. Она уговорила мальчика рассказать правду.

При этом обвиняемый не считает себя преступником, передает телеканал «Мегаполис». Мужчина утверждает, что подростки сами его совращали.

В социальных сетях распространяют информацию о том, что в Нижневартовске действует группа педофилов, но официально она не подтверждена.