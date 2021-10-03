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​В Нижневартовске произошел пожар в модном гриль-баре

Гриль-бар МЯСО&LOVE закрылся на неделю из-за пожара

​В Нижневартовске произошел пожар в модном гриль-баре
Видео: gorod3466.ru

Вечером в субботу, 2 октября, в Нижневартовске произошел пожар в гриль-баре МЯСО&LOVE на Ленина. Около 19.00 на кухне загорелась вытяжка, огонь прошел вентиляционную шахту от первого до восьмого этажа и мог распространиться на крышу жилого дома.

Из здания эвакуировались 46 человек. Справиться с огнем удалось за 15 минут, сообщается на сайте ГУ МЧС по Югре. Однако, по данным NV86.ru, работе пожарных мешали припаркованные во дворе машины: развернуть подъемник для работы на высоте удалось только спустя час.

На пожаре никто не пострадал. Бар будет закрыт до 7 октября, сообщается в инстаграм-аккаунте заведения.


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Сегодня в 12:11, просмотров: 443, комментариев: 0
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