Обвиняемый в насилии над двумя девочками в Нижневартовске пойдет под суд

В Нижневартовске в суд передано уголовное дело 52-летнего местного жителя, которого обвиняют в насилии над 11-летними девочками и угрозе убийством. Злоумышленник совершил преступления 6 декабря 2020 года – за один вечер он напал на двух школьниц. По версии следствия, педофил скрывался от правосудия в Тюмени. После задержания мужчина так и не признал своей вины.

«Около 17 часов 30 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в районе улицы Северная города Нижневартовск, пользуясь беспомощным в силу возраста и физических возможностей состоянием проходившей мимо 11-летней девочки, подошел к ней сзади и совершил действия сексуального характера. Спустя несколько минут, находясь у соседнего дома, обвиняемый проследовал за другой 11-летней девочкой в подъезд, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», - рассказали о преступлениях в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемого в нападении на девочек задержали в Тюмени в январе 2021 года. Тогда уже было известно, что 14 сентября 2020 года он вышел из колонии, где провел 25 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности. Также следователи установили, что на преступный путь рецидивист вернулся сразу после освобождения. Уже 22 сентября 2020 года, будучи пьяным, он избил малознакомого мужчину и замахивался на него топором, заподозрив того в хищении бутылки водки.

«Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в ведомстве.