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Нижневартовские доктора спасли ребенка с редкой патологией

В Нижневартовске ребенок с редкой патологией прошел последнюю операцию

Нижневартовские доктора спасли ребенка с редкой патологией
Фото: pexels.com

В Нижневартовске врачи спасли маленького ребенка – девочка родилась с редкой патологией желудочно-кишечного тракта, которая встречается в одном из пяти тысяч случаев. Первую операцию провели на второй день жизни младенца.

«Возникает аноректальный порок внутриутробно в первые недели жизни плода. У новорожденного нет участка толстой кишки, а в данном случае еще и заднего прохода. Лечение многоэтапное. Необходимо несколько операций. Во время первой хирурги сформировали колостому, то есть вывели кишку наружу. Через месяц малышке провели вторую операцию, где хирургам требовалось ликвидировать свищ, разобщить стенки кишечника и стенку влагалища, сформировать преддверие влагалища девочке и максимально точно вывести «новый» задний проход», – сообщает депздрав.

Накануне ребенок прошел третий этап своего лечения – закрытие колостомы. Теперь девочка может самостоятельно ходить в туалет, но пока под присмотром мамы и медперсонала. Врачи сообщают, что юной пациентке еще предстоит длительная работа по реабилитации и восстановлению естественной работы кишечника.


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Сегодня в 12:44, просмотров: 433, комментариев: 0
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