В мэрии Нижневартовска рассказали, на каких перекрестках появятся комплексы фотовидеофиксации

В Нижневартовске четыре перекрестка до конца года оборудуют системой видеонаблюдения. Выбор пал на аварийно-опасные участки автомагистралей.

«Перекрестки улиц: Мира – Дзержинского, Интернациональная – Дзержинского, Ленина – Проспект Победы и 60 лет Октября – Проспект Победы признаны точками концентрации дорожно-транспортных происшествий. В рамках выполнения плана мероприятий по ликвидации очагов аварийности, выявленных в 2020 году, ведутся строительно-монтажные работы по обустройству перекрестков комплексами фотовидеофиксации. Сроки выполнения – до конца текущего года», - рассказал на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ Владимир Сушков.

Кроме того, для увеличения пропускной способности изменят режим работы светофоров на перекрестках улиц 60 лет Октября – Проспект Победы и улиц Мира – Дзержинского. «На заседании принято решение после установки видеокамер вернуть работу светофоров в прежний режим, так как это повысит пропускную способность на дорогах и уменьшит количество заторов», - пояснил заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сергей Лях.