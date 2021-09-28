В ковид-госпиталь Нижневартовска попал ребенок с 50-процентым поражением легких

В госпитале для больных коронавирусом Нижневартовска проходит лечение 13-летний ребенок с 50-процентным поражением легких. Об этом на заседании городского оперативного штаба рассказал главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

«Мы уже можем говорить о том, что мы входим в четвертую волну, которая характеризуется поражением детей», - подчеркнул доктор.

Он также отметил, что с середины прошлой недели растет число госпитализаций. За сутки в ковид-госпиталь поступил 31 новый пациент. Сейчас лечение от коронавируса проходят пятеро детей и шестеро беременных женщин. 20 пациентов находятся в реанимации.

Глава городской детской поликлиники Татьяна Загинайко подтвердила, что число зараженных детей растет. «107 детей с лабораторно подтверждённым диагнозом коронавирус, из них 103 ребёнка имеют симптоматику ОРВИ. Хочу обратить внимание, на увеличение заболевших детей раннего возраста, которые наиболее уязвимы. Детей до года — 7, из них до 6 месяцев — трое», - отметила она.