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​Всё как в боевике со стрельбой и тараном: в полиции рассказали подробности воскресной погони на Infinfti

Пьяного водителя Infiniti, который устроил погоню со стрельбой в Нижневартовске, задержали

​Всё как в боевике со стрельбой и тараном: в полиции рассказали подробности воскресной погони на Infinfti
Фото, видео: vk.com/justnow_nv

В Нижневартовске задержан 37-летний мужчина, который напился и устроил гонки по городу и трассе. Чтобы остановить обезумевшего водителя полицейским пришлось применить табельное оружие и подставить под удар служебный автомобиль. Подробности воскресных пьяных гонок озвучили в пресс-службе окружной полиции.

Днем 26 сентября водитель Infiniti привлек внимание инспекторов ДПС тем, что не подчинился сигналу сотрудников полиции об остановке и продолжил движение. За ним началась погоня, полицейские по громкой связи требовали остановиться.

«Сидевший за рулём легковушки мужчина пытался скрыться, создавая при этом угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки транспортного средства полицейские решили применить табельное оружие. Выбрав безопасный участок дороги, инспектор ДПС сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух и по колесам, однако это не возымело на лихача должного действия. Несмотря ни на что водитель продолжил движение и в районе 177 км автодороги Сургут - Нижневартовск не справился с управлением, допустил столкновение со служебным автомобилем, съехал в кювет и был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в ведомстве.

Видео погони и кадры с места задержания публикует тг-канал «Сейчас | Нижневартовск».

После задержания стало известно, что нарушитель находился в алкогольном опьянении. Автомобиль, на котором он устроил гонки, в управление фигуранту передал его знакомый.

Сейчас гонщик помещён в комнату для административно задержанных отдела полиции до рассмотрения материалов в суде. Он привлечен к административной ответственности, также ему грозит до 15 суток ареста за неповиновение полиции. Ранее вартовчанин неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за кражу.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 872, комментариев: 2
Комментарии:
Местный
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Сегодня в 11:01
Первый предупредительный в голову, второй в воздух
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 12:10
Носился по городу, подвергал опасности жизни людей, и 15 суток... И то, может быть. Напоминает отговорку: вот когда убьют, тогда и приходите жаловаться.
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