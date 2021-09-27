Пьяного водителя Infiniti, который устроил погоню со стрельбой в Нижневартовске, задержали

В Нижневартовске задержан 37-летний мужчина, который напился и устроил гонки по городу и трассе. Чтобы остановить обезумевшего водителя полицейским пришлось применить табельное оружие и подставить под удар служебный автомобиль. Подробности воскресных пьяных гонок озвучили в пресс-службе окружной полиции.

Днем 26 сентября водитель Infiniti привлек внимание инспекторов ДПС тем, что не подчинился сигналу сотрудников полиции об остановке и продолжил движение. За ним началась погоня, полицейские по громкой связи требовали остановиться.

«Сидевший за рулём легковушки мужчина пытался скрыться, создавая при этом угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки транспортного средства полицейские решили применить табельное оружие. Выбрав безопасный участок дороги, инспектор ДПС сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух и по колесам, однако это не возымело на лихача должного действия. Несмотря ни на что водитель продолжил движение и в районе 177 км автодороги Сургут - Нижневартовск не справился с управлением, допустил столкновение со служебным автомобилем, съехал в кювет и был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в ведомстве.

Видео погони и кадры с места задержания публикует тг-канал «Сейчас | Нижневартовск».

После задержания стало известно, что нарушитель находился в алкогольном опьянении. Автомобиль, на котором он устроил гонки, в управление фигуранту передал его знакомый.

Сейчас гонщик помещён в комнату для административно задержанных отдела полиции до рассмотрения материалов в суде. Он привлечен к административной ответственности, также ему грозит до 15 суток ареста за неповиновение полиции. Ранее вартовчанин неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за кражу.