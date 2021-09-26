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​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti

Водитель Infiniti устроил гонки с полицией по Нижневартовску

​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti
Видео: vk.com/justnow_nv

Сотрудникам Госавтоинспекции Нижневартовска пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti. Об инциденте, произошедшем днем 26 сентября, сообщает тг-канал «Сейчас | Нижневартовск».

«Этим днем сотрудники ГИБДД вели преследование по улице 60 лет Октября автомобиля Инфинити — его водитель не реагировал на требование об остановке. Несколько часов силовики гнали иномарку по городу и за городом — в районе свалки на трассе «Сургут - Нижневартовск» было применено табельное оружие. Водителю удалось доехать до поселка Высокий — там его задержали несколько экипажей ГИБДД», - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель был в машине не один.

Официального комментария о происшествии на момент публикации новости получить не удалось.


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Сегодня в 18:36, просмотров: 625, комментариев: 0
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