Напавшему на доктора в Нижневартовске избрали меры пресечения

29-летнему жителю Нижневартовска, который 21 сентября напал на доктора в частной клинике, избрали меру пресечения.

«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, сетью Интернет», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напомним, днем 21 сентября врач-дерматовенеролог частной медицинской клиники «А-мед» осмотрел женщину в хиджабе. Через полчаса после приема супруг пациентки ворвался в кабинет и избил доктора, обвинив его в том, что он сделал комплимент женщине.

Нападавшему предъявлено обвинение по п.«а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у Председателя СК России.