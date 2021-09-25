Ильдар Аляутдинов негативно отреагировал на избиение врача в Нижневартовске

Муфтий Москвы негативно отреагировал на поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поведение мужа пациентки, с точки зрения ислама, считается недопустимым, так как это явное посягательство на жизнь и здоровье другого человека. Да, возможно, он был очень зол, неправильно понял ситуацию или жена не смогла корректно донести информацию. Но это не является оправданием, в любом случае он должен был решить вопрос мирно, без рукоприкладства», – приводит издание слова главного имама Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова.

Он также добавил, что врач-мужчина в праве провести осмотр мусульманки, если нет других альтернативных способов – «в таких случаях вопрос сохранения здоровья и жизни человека становится приоритетным».

Напомним, 21 сентября в частной клинике Нижневартовска врач-дерматолог Владимир Жерноклеев принял пациентку в хиджабе. После осмотра в кабинет ворвался супруг женщины и избил доктора. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Возбуждено уголовное дело, которое находится на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Виновник инцидента перед доктором извинятся не стал.