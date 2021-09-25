16+
Логотип Сиапресс
USD  72,6613   EUR  85,0355  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске

Ильдар Аляутдинов негативно отреагировал на избиение врача в Нижневартовске

Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске
Фото: pixabay.com

Муфтий Москвы негативно отреагировал на поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поведение мужа пациентки, с точки зрения ислама, считается недопустимым, так как это явное посягательство на жизнь и здоровье другого человека. Да, возможно, он был очень зол, неправильно понял ситуацию или жена не смогла корректно донести информацию. Но это не является оправданием, в любом случае он должен был решить вопрос мирно, без рукоприкладства», – приводит издание слова главного имама Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова.

Он также добавил, что врач-мужчина в праве провести осмотр мусульманки, если нет других альтернативных способов – «в таких случаях вопрос сохранения здоровья и жизни человека становится приоритетным».

Напомним, 21 сентября в частной клинике Нижневартовска врач-дерматолог Владимир Жерноклеев принял пациентку в хиджабе. После осмотра в кабинет ворвался супруг женщины и избил доктора. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Возбуждено уголовное дело, которое находится на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Виновник инцидента перед доктором извинятся не стал.


нравится (5) не нравится (0)
25 сентября в 13:30, просмотров: 2949, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
26 сентября в 12:01
Если кто-то зол, это не значит что он должен без причины избивать другого человека, тем более врача при исполнении своих врачебных обязанностей. Этот тип опозорил весь Нижневартовск и все Югру, где гармоничные межнациональные и межконфессиональные отношения проживающих там жителей.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 3071
  2. ​На Маршала Жукова в Нижневартовске закроют движение 1462
  3. ​Югорчан ждут холодные ночи 1358
  4. ​Рудион обозрела XVIII 948
  5. ​По итогам выборов все-таки надо признать, что в Сургуте многие довольны своей жизнью 855
  6. ​Всё как в боевике со стрельбой и тараном: в полиции рассказали подробности воскресной погони на Infinfti 704
  7. ​Тарифы ЖКХ в России могут начать расти быстрее инфляции 668
  8. ​От сердца и почек // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 655
  9. ​Пьяный лихач на BMW устроил серьезное ДТП под Нефтеюганском 531
  10. ​Вахта общению не помеха: LTE-скорость на Ямале выше общероссийских показателей 375
  1. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 8685
  2. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 6310
  3. ​Сургутнефтегаз лишился одного представителя в Тюменской облдуме. У него выиграл адвокат 5780
  4. Елена Никифорова: «Мне обещают, что третье уголовное дело против меня — не последнее…» 5366
  5. ​Куда еще торгово-развлекательные центры в Сургуте? У нас имеющиеся пустуют 5253
  6. Помоги себе сам: сургутяне заметили ненастоящую кнопку вызова помощи для инвалидов у магазина 4802
  7. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 4796
  8. ​Куда летит ядро? 4686
  9. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 4533
  10. ​«Единая Россия» потеряла пять мандатов в думе Сургута – как теперь выглядит городской парламент 3992
  1. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 12218
  2. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 12004
  3. ​У «Надежды+» появился шанс на расселение 9382
  4. ​49 обманутых и 30 млн потерянных рублей: в Югре судят создателя финансовой пирамиды 9243
  5. ​В Нефтеюганске сгорела квартира в пятиэтажке, есть пострадавшие 9065
  6. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 8685
  7. ​Жесткое ДТП в Нефтеюганске. Есть пострадавшие 8673
  8. ​В Нефтеюганске горел многоквартирный барак 7969
  9. ​Нефтеюганцы переживают за судьбу беспризорных лошадей 7659
  10. ​Слова Якушева о том, что Сургут может своим решением снизить максимальную этажность домов – почти сенсация 7384

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика