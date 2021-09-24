Мужчина, напавший на доктора в Нижневартовске, объяснил причины своего поступка

29-летний житель Нижневартовска, который стал фигурантом уголовного дела о нападении в частной клинике, объяснил причины своего поступка и отказался извиняться перед доктором. По его словам, он избил врача, потому что он сделал комплимент его супруге.

«Я сейчас убежден, что врач моей супруге сделал комплимент во время осмотра, а это не подобает моим пониманиям. Если ты врач, делай свою работу должным образом. И всё. А лишние комплименты и спрашивать, извините, какого черта ты носишь эти мешки на себе, это выходит из грани», - пояснил нападавший телеканалу «Мегаполис».

Кроме того, супруг пациентки утверждает, что женщину довели до слез слова доктора о том, что у нее красивая кожа.

Ранее юрисконсульт клиники рассказала телеканалу N1, что со звуком просмотрела запись приема пациентки и процедура прошла в соответствии с этическими нормами.

Напомним, 21 сентября в частной клинике Нижневартовска врач-дерматолог Владимир Жерноклеев принял пациентку в хиджабе. После осмотра в кабинет ворвался супруг женщины и избил доктора. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

После того, как инцидент получил широкий общественный резонанс, дело взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство с применением насилия».

Представители национальных объединений Нижневартовска отмечают, что преступление носит бытовой характер.