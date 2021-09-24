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​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!»

Мужчина, напавший на доктора в Нижневартовске, объяснил причины своего поступка

​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!»
Видео: vk.com/megapolis_hd

29-летний житель Нижневартовска, который стал фигурантом уголовного дела о нападении в частной клинике, объяснил причины своего поступка и отказался извиняться перед доктором. По его словам, он избил врача, потому что он сделал комплимент его супруге.

«Я сейчас убежден, что врач моей супруге сделал комплимент во время осмотра, а это не подобает моим пониманиям. Если ты врач, делай свою работу должным образом. И всё. А лишние комплименты и спрашивать, извините, какого черта ты носишь эти мешки на себе, это выходит из грани», - пояснил нападавший телеканалу «Мегаполис».

Кроме того, супруг пациентки утверждает, что женщину довели до слез слова доктора о том, что у нее красивая кожа.

Ранее юрисконсульт клиники рассказала телеканалу N1, что со звуком просмотрела запись приема пациентки и процедура прошла в соответствии с этическими нормами.

Напомним, 21 сентября в частной клинике Нижневартовска врач-дерматолог Владимир Жерноклеев принял пациентку в хиджабе. После осмотра в кабинет ворвался супруг женщины и избил доктора. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

После того, как инцидент получил широкий общественный резонанс, дело взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство с применением насилия».

Представители национальных объединений Нижневартовска отмечают, что преступление носит бытовой характер.


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Сегодня в 17:59, просмотров: 338, комментариев: 4
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 18:18
Угу, вот только на видео с камеры наблюдения нет никаких комплиментоа
Швондер.
не нравится
Сегодня в 18:37
Доктор спит не может кавказоросиянку шпокнуть хочет
Швондер.
не нравится
Сегодня в 18:40
Ага все бы такие автоматы для парковки привлекательные были
sst
не нравится
Сегодня в 19:40
средневековье....с кем прорыв страны будем делать?
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