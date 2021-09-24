Лидеры национальных объединений высказали свое мнение о нападении на доктора в Нижневартовске

Инцидент в частной клинике Нижневартовска, где на доктора напал супруг пациентки, вызвал широкий общественный резонанс. Однако лидеры национальных объединений призывают не искать национальной почвы в бытовом преступлении. Мнение председателя городской чеченской организации «Даймохк (Родина)» Аббаза Абдулхажиева опубликовано в паблике «Официальный Нижневартовск».

«Во-первых, у преступника нет национальности. Во-вторых, это преступление бытового характера. Преступник должен быть наказан по всей строгости закона. И все. Здесь я другого мотива не вижу. Событие произошло. Оно бытовое. Тут национальной почвы ничего нету», - заявил он.

Напомним, 29-летний житель Нижневартовска избил врача-дерматовенеролога, потому что ему показалось, что медицинский осмотр противоречит этическим нормам. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия.