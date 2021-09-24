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​Напавшему на доктора в Нижневартовске грозит наказание за хулиганство

После нападения на доктора в Нижневартовске возбуждено уголовное дело

​Напавшему на доктора в Нижневартовске грозит наказание за хулиганство
Видео: vk.com/n1_tv

29-летнему жителю Нижневартовска, который избил врача-дерматолога в частной клинике, грозит наказание по статье «хулиганство с применением насилия». Уголовное дело возбуждено Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СКР по Югре. Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«По версии следствия 21 сентября 2021 года около 15.00 подозреваемый, находясь в одном из кабинетов частной медицинской клиники «А-мед» города Нижневартовск, грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, нанес не менее двух ударов в область лица врачу-дерматовенерологу, ранее осматривавшему женщину. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается. Ход и результаты расследования находятся на контроле у Председателя СК России», - сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Как сообщалось ранее, у доктора диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. Сам он отметил, что ранее уже имел опыт осмотра пациенток в хиджабе, проблем не возникало. Более того, женщине, пришедшей на прием, предоставили возможность самостоятельно решить, кто проведет осмотр.

Отметим, максимальное наказание за хулиганство с применением насилия – до пяти лет лишения свободы.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 202, комментариев: 1
Комментарии:
Iriska
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Сегодня в 13:06
Побои декриминализированы - вот результат. Хоть бы признали среднюю степень тяжести, указывая вред здоровью, а то ведь штрафом в 5 тыс отделается и всё.
Интересно, жена этого зверя жива осталась? Травматологи Нижневартовска, будь бдительны и осторожны, оказывая неотложную помощь пациентам противоположного пола.

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