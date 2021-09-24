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​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении врача в Нижневартовске

​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел
Видео: vk.com/n1_tv

В частной клинике Нижневартовска муж пациентки избил врача-дерматолога Владимира Жерноклеева. Нападавшему не понравилось, что доктор провел осмотр женщины. О происшествии накануне сообщил телеканал N1.

Инцидент произошел 21 сентября. На осмотр для диспансеризации пришла девушка, одетая в хиджаб. После осмотра в кабинет ворвался ее супруг и избил доктора. Нападавший задержан, у доктора диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение.

«Вообще я же раньше уже работал с пациентками в хиджабе, ничего странного для меня не было. Я для осмотра попросил ее показать руки, ноги и живот — буквально по 10 сантиметров ей пришлось его оголить. Через 30 минут ко мне в кабинет ворвался ее супруг с криками «значит, на женские животики любишь смотреть?», больше ничего не сказал, а начал сильно меня избивать», — рассказал дерматолог Ura.ru.

Расследование происшествия взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает сегодня пресс-служба федерального ведомства. «В настоящее время следователи обратились в органы прокуратуры для передачи материалов. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК», - говорится в сообщении.


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Сегодня в 09:56, просмотров: 1161, комментариев: 4
Комментарии:
Iriska
не нравится
Сегодня в 10:23
Хоть бы не посадили врача и не запретили работать.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 10:26
Урару та еще клоака
Местный
не нравится
Сегодня в 11:01
Таким пациентам, которые с кулаками набрасываются, надо закрыть доступ к медицине. Подорожник пусть прикладывают, или уринотерапией занимаются
6xz34e
не нравится
Сегодня в 11:30
Муж,который сопровождает везде свою супругу,следует выучить русский алфавит и немного читать научиться.При оплате и выборе клиники ...подумать головой ... четко звучит доктор Владимир (мужчина),узкая специальность-дерматолог...Тем более частная клиника,выбор за пациентом.
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