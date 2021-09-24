Бастрыкин взял на контроль дело об избиении врача в Нижневартовске

В частной клинике Нижневартовска муж пациентки избил врача-дерматолога Владимира Жерноклеева. Нападавшему не понравилось, что доктор провел осмотр женщины. О происшествии накануне сообщил телеканал N1.

Инцидент произошел 21 сентября. На осмотр для диспансеризации пришла девушка, одетая в хиджаб. После осмотра в кабинет ворвался ее супруг и избил доктора. Нападавший задержан, у доктора диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение.

«Вообще я же раньше уже работал с пациентками в хиджабе, ничего странного для меня не было. Я для осмотра попросил ее показать руки, ноги и живот — буквально по 10 сантиметров ей пришлось его оголить. Через 30 минут ко мне в кабинет ворвался ее супруг с криками «значит, на женские животики любишь смотреть?», больше ничего не сказал, а начал сильно меня избивать», — рассказал дерматолог Ura.ru.

Расследование происшествия взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает сегодня пресс-служба федерального ведомства. «В настоящее время следователи обратились в органы прокуратуры для передачи материалов. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК», - говорится в сообщении.