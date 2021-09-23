В Нижневартовске пойманный за рулем авто нарушитель пытался откупиться от сотрудников ДПС

Житель Нижневартовска, ранее лишенный прав на вождение автомобиля, был пойман за рулем. Чтобы избежать наказания, мужчина решил дать сотруднику ДПС взятку в размере 40 тысяч рублей.

Силовик отказался брать деньги. Кроме того, было установлено, что горожанин скрыл регистрационный знак на своем транспортном средстве. На злоумышленника завели уголовное дело.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщает пресс-служба СК Югры.