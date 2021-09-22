Вартовчанин на «БМВ» спровоцировал массовое ДТП

Четыре автомобиля столкнулись в Нижневартовске. Инцидент произошел накануне, 21 сентября, виновником ДТП оказался молодой человек на «БМВ».

«Вечером 21-летний юноша, управляя транспортным средством «БМВ», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди транспортным средством «Тойота Королла», под управлением 46-летнего мужчины, который в свою очередь допустил наезд на стоящие автомобили «Тойота Марк-2» и «Шевроле Клан», – сообщает ГАИ Югры.

Отмечается, что в результате ДТП водитель «Короллы» и два его пассажира получили травмы.