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Четыре иномарки столкнулись в Нижневартовске: пострадало три человека

Вартовчанин на «БМВ» спровоцировал массовое ДТП

Четыре иномарки столкнулись в Нижневартовске: пострадало три человека
Фото: ГАИ Югры

Четыре автомобиля столкнулись в Нижневартовске. Инцидент произошел накануне, 21 сентября, виновником ДТП оказался молодой человек на «БМВ».

«Вечером 21-летний юноша, управляя транспортным средством «БМВ», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди транспортным средством «Тойота Королла», под управлением 46-летнего мужчины, который в свою очередь допустил наезд на стоящие автомобили «Тойота Марк-2» и «Шевроле Клан», – сообщает ГАИ Югры.

Отмечается, что в результате ДТП водитель «Короллы» и два его пассажира получили травмы.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 134, комментариев: 0
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