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В Нижневартовске «Хонда» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими

В минувшие выходные в Югре зафиксировано 10 автомобильных аварий

В Нижневартовске «Хонда» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими
Фото: ГАИ Югры

За выходные на территории Югры произошло 10 ДТП, в которых 15 человек получили травмы. Одно из таких зафиксировано в Нижневартовске: там, по предварительным данным, «Хонда» при развороте не уступила дорогу «Тойоте», которая после столкновения врезалась в «Хендай».

В аварии пострадали 28-летний водитель «Хендая» и два его пассажира.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами в темное время суток, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений», – подчеркнули в ведомстве.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 105, комментариев: 0
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