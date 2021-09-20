В минувшие выходные в Югре зафиксировано 10 автомобильных аварий

За выходные на территории Югры произошло 10 ДТП, в которых 15 человек получили травмы. Одно из таких зафиксировано в Нижневартовске: там, по предварительным данным, «Хонда» при развороте не уступила дорогу «Тойоте», которая после столкновения врезалась в «Хендай».

В аварии пострадали 28-летний водитель «Хендая» и два его пассажира.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами в темное время суток, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений», – подчеркнули в ведомстве.