В Нижневартовске пациенту удалили тромбы без хирургического вмешательства

В Нижневартовске врач спас ногу пациенту без операции. По информации депздрава округа, в местную окружную больницу поступил пациент с тромбом в бедренной и подколенной артерии. Боли были настолько мучительными, что мужчина не спал уже трое суток. Все это время конечность была лишена кровообращения. Как выяснилось позже, бедренная артерия была закрыта тромбами от паха до стопы.

«По предварительным прогнозам, шансы на сохранение конечности, а возможно и жизни, при проведении открытой операции были минимальные, состояние мужчины также отягощалось множеством сопутствующих патологий и тяжелой степенью ожирения. Принимая во внимание крайне высокие риски для жизни пациента, консилиумом было принято решение о проведении безоперационного способа удаления тромба, а именно методом его растворения в просвете сосуда. В тромб было введено специальное вещество – тромболитик», – рассказали в ведомстве.

Тромб растворился в течение суток, кровь стала поступать в конечность. Пациента выписали спустя 10 суток.