Жители Нижневартовска теперь могут доехать до улицы Рабочей на автобусе №5К

В Нижневартовске изменится схема движения автобуса №5К – теперь он будет довозить до остановки «улица Рабочая, 27». Об этом сообщили в администрации города, отметив, что данная мера была введена после многочисленных просьб местных жителей.

Схема движения автобусов в прямом и обратном направлении будет следующая: улица Интернациональная – улица Индустриальная – улица Мира – улица Героев Самотлора – улица Ленина (до остановки «улица Салманова, 3») – улица Героев Самотлора – улица Нововартовская – улица Ханты-Мансийская – улица Лопарева – улица Рабочая (до остановки «улица Рабочая, 27») – улица Заводская.