Два олимпийских чемпиона из Нижневартовска получили премию журнала GQ

Два нижневартовских олимпийских чемпиона – Альберт Батыргазиев и Максим Храмцов – признаны «Мужчинами года» по версии журнала GQ. Лучшими в этой номинации выбраны и другие медалисты Олимпийских игр – Владислав Ларин, Евгений Рылов и Никита Нагорный. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что премия GQ вручается с 1996 года. Церемония проводится в США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Южной Корее, Австралии, Испании, Мексике и Индии. Лауреатами премии GQ в России в разные годы становились: врачи, Кирилл Серебренников, Борис Акунин, Алексей Пивоваров, Моргенштерн, Баста, Андрей Звягинцев, Константин Эрнст, Том Форд, Юрий Дудь, Владимир Познер, Александр Роднянский и многие другие.