Из жилого дома в Нижневартовске из-за пожара эвакуировались 15 человек

В ночь на пятницу, 17 сентября, в девятиэтажном жилом доме №37 на улице Ленина в Нижневартовске произошел пожар. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Позже стало известно, что очаг возгорания находился в пустой квартире.

Сообщение о пожаре поступило от жительницы соседнего дома в 00.25. Женщина увидела в окно языки пламени. Через четыре минуты на место происшествия прибыли пожарные.

«Проникнув в квартиру, звено газодымозащитной службы обнаружило горение в однокомнатной квартире на кухне. В квартире люди отсутствовали. Пожар был локализован за пять минут. Предварительная причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования», - сообщили в пресс-службе ОФПС-5.

Всего на месте происшествия работали пять пожарных расчетов. Пострадавших нет.