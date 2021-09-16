Лже-брокер компании LogAtom похитил у вартовчанки миллион

55-летняя жительница Нижневартовска решила стать брокером после просмотра видео на YouTube. Женщина оставила заявку на сайте и вскоре с ней связался брокер компании LogAtom Борис. Он начал сразу с козырей и предложил дополнительный заработок на акциях Газпрома.

Вартовчанка начала с малого – вложила пять тысяч рублей, заработала 1899 рублей. И решила вложить в выгодное дело 108 тысяч.

«Спустя несколько дней Борис сообщил, что необходимо вывести заработанные денежные средства со счета платформы, но для этого необходимо подтвердить свою платежеспособность и внести около 1 000 000 рублей. Ничего не заподозрив, потерпевшая под руководством Бориса через приложение АО «Альфа-Банк» оформила кредит на 887 000 рублей, которые перевела двумя транзакциями на неустановленный счет. Через некоторое время мнимый брокер пояснил, что вывод денежных средств не возможен так как, счет заблокировали и для разблокировки необходимо перевести еще 380 000 рублей, но вартовчанка отказалась и поняла, что ее обманули мошенники. Общий ущерб составил 998 101 рублей», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.