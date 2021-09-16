В Нижневартовске «Мицубиси» въехал в отечественную легковушку

Два человека пострадали в ДТП накануне, 15 сентября: вечером в Нижневартовске столкнулись отечественная легковушка и кроссовер «Мицубиси». По информации ГАИ Югры, именно владелец иномарки спровоцировал аварию.

«46-летний мужчина, управляя транспортным средством «Мицубиси», по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра «поворот налево» на регулируемом перекрестке и допустил столкновение с автомобилем «Лада», под управлением 27-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Лады и его 22-летний пассажир получили травмы», – комментируют представители ведомства.