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​Вартовчанку от ограбления спас случай и участковый // ВИДЕО

В Нижневартовске полицейский случайно спас женщину от ограбления

​Вартовчанку от ограбления спас случай и участковый // ВИДЕО

Жительница Нижневартовска едва не стала жертвой серийного грабителя. Спасло ее то, что рядом с местом нападения случайно оказался участковый. О чудесном спасении рассказали в пресс-службе городской полиции.

40-летняя вартовчанка сама привела в гости незнакомого мужчину, который убедил ее, что может быть приятелем ее сожителя. Вечер складывался хорошо до тех пор, пока у компании не кончилось спиртное. Гостеприимная хозяйка отправилась за добавкой, а вежливый гость вызвался ее сопроводить. Тут и начало происходить странное.

«Обналичив деньги, они купили спиртные напитки и последовали в направлении дома, но молодой человек решил присвоить деньги себе. Напав на пострадавшую, он рассчитывал забрать наличные, но вытащил из кармана её брюк лишь банковскую карту. Напуганная женщина начала убегать, но уже возле подъезда своего дома мужчина настиг и снова напал на неё. Однако местному жителю не удалось завершить свой план. Его задержал участковый уполномоченный отдела полиции №3 по городу Нижневартовску капитан полиции Раджабов Нариман», - рассказали в полиции.

Участковый оказался ночью на улице Интернациональной по работе – его вызвали на происшествии в соседнем доме.

«Услышав женский крик, он не раздумывая побежал на помощь. В странные семейные разборки полицейский не поверил, и в результате решительных действий участкового преступник был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции для дальнейших разбирательств. Далее стало известно, что 32-летний мужчина ранее неоднократно был судим за кражу и разбой, и не так давно освободился из мест лишения свободы», - заключили в пресс-службе.

Нападавший задержан, ему грозит очередной срок.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 338, комментариев: 0
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