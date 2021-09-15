Аэропорт Нижневартовска принял самолет, который не смог сесть в Новом Уренгое

В среду, 15 сентября, аэропорт Нижневартовска принял Boeing 737 авиакомпании Utair сообщением Москва – Новый Уренгой. Самолет не смог сесть в пункте назначения из-за сильно тумана. На борту находились 178 пассажиров, из них 4 несовершеннолетних.

«Из-за неприбытия этого воздушного судна задерживается регулярный рейс авиакомпании сообщением Новый Уренгой-Москва (Внуково). Время вылета по расписанию 07:55, ориентировочное время вылета 11:00. Количество пассажиров на рейс составляет 176 человек, из них трое несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой контролирует соблюдение прав пассажиров.