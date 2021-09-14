Администрация Нижневартовска сообщила о перекрытии улиц 18 сентября

Во время показательных выступлений пилотажной группы «Русские Витязи» 18 сентября с 14:00 до 17:30 будут перекрыты следующие участки автомобильных дорог:

- улица Г.И Пикмана (от гостиничного комплекса «Жемчужина Сибири» до улицы Чапаева);

- проспект Победы (от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября);

- улица Мусы Джалиля (от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября).

Напоминаем, в Нижневартовске выступление пилотажной группы «Русские Витязи» пройдет 18 сентября в районе набережной у монумента «Флаг города» в 16:30. Мероприятие приурочено к памятным датам: 300 лет нефтяного дела в России и 90-летие Югры.