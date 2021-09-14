Прямой авиарейс «Нижневартовск – Красноярск» запустят с 25 сентября

Из Нижневартовска запустят прямой рейс в Красноярск. Перевозки будет осуществлять авиакомпания «КрасАвиа». Новое направление появилось в рамках программы федерального субсидирования региональных авиаперевозок.

Полеты будут выполняться по четвергам и субботам на самолетах АТР-72. «Стоимость билетов на сайте авиакомпании составляет 8000 рублей (тариф «туда/обратно). Приобрести проездные документы можно уже сейчас», - подсчитали в паблике «Официальный Нижневартовск».

Отметим, что сейчас из аэропорта столицы Самотлора выполняются полеты более, чем по 20 направлениям, по которым работают более десяти авиакомпаний.