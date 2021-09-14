В ДТП на Омской погиб человек

В понедельник, 13 сентября, около 20.30 в ДТП на улице Омская в Нижневартовске погиб 34-летний мужчина. Авария произошла из-за того, что оба участника нарушили правила дорожного движения.

Авария произошла у дома №14. «22-летний водитель ВАЗа, двигаясь по улице Омская в направлении от проспекта Победы к Маршала Жукова в крайнем правом ряду движения, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении», - сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД по Нижневартовску.

Известно, что водитель ВАЗа не имел права управления транспортным средством.