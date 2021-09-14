При столкновении двух иномарок в Нижневартовске пострадали люди

В Нижневартовске накануне, 13 сентября, столкнулись два «Хендая». По информации Госавтоинспекции, 34-летний водитель, управляя транспортным средством «Хендай Солярис», не убедился в безопасности поворота и врезался в «Хендай Санта Фе». Владелец и пассажирка Соляриса получили травмы.

«Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление с признаками опьянения, 33 водителя привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 28 – за нарушение требований к перевозке детей», – рассказали в ГАИ ХМАО.