Нижневартовские художники реставрируют самое большое граффити в округе

В минувшую пятницу художники начали реставрацию самого большого граффити в округе на развязке «Бегущая лань» близ Нижневартовска. Ранее на неприглядный вид рисунка обратили внимание горожане, сообщение поступило в систему ЦУР «Инцидент-менеджмент».

Напомним, что изображение на мосту появилось в 2020 году. Проект был реализован местным художником Андреем Ольховским. Площадь рисунка составляет 1300 квадратных метров.

Отмечается, что финиш работ намечен на 15 сентября. Художники не исключают, что в следующем году на этом же месте появится новый арт-объект.