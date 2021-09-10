В Нижневартовске водитель легковушки не справился с управлением и протаранил автомобиль и столб

В Нижневартовске «Лада» врезалась два раза – сначала в автомобиль «ГАЗ», а после въехала в столб. Инцидент произошел 9 сентября, из-за водителя, который не справился с управлением. К счастью, владелец отечественной легковушки отделался травмами.

«Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека ранено, в том числе 1 несовершеннолетний. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3– за повторное управление с признаками опьянения, 39 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 36 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщает Госавтоинспекция Югры.